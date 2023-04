Inter ha presentato il ricorso per la squalifica di Romelu Lukaku

L' Inter è tornata sui propri passi ed ha deciso di presentare il ricorso avverso la squalifica di Romelu Lukaku in Coppa Italia. In particolare, la società nerazzurra troverebbe ingiusta l'ammonizione assegnata all'attaccante dall'arbitro Massa, riguardante l'esultanza successiva alla rete del pareggio dello stesso Big Rom.

Forse la dirigenza nerazzurra spinta dal ricorso vinto della Juventus riguardante la chiusura della curva sud - per gli ululati razzisti intonati proprio contro il belga - ha effettuato la sua mossa. Secondo il club nerazzurro, non era intenzione di Lukaku provocare i tifosi bianconeri tantomeno insultarli, piuttosto l'attaccante voleva solo celebrare il pareggio con la tipica esultanza.

Sono attese novità, dunque, in vista della sfida di ritorno tra Inter e Juventus che andrà in scena il prossimo 26 aprile. Se il ricorso dei nerazzurri sarà accolto con favore, allora Romelu Lukaku potrà essere della partita. In caso contrario, dovrà sperare nella finale per tornare in campo in Coppa Italia.