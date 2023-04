Juventus-Inter Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Si gioca la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Squadre in campo oggi, 4 aprile, alle 21 all'Allianz Stadium, casa dei bianconeri.

Juventus-Inter di Coppa Italia si giocherà oggi, martedì 4 aprile 2023 alle ore 21 all'Allianz Stadium. La gara sarà valida per le semifinali d'andata del torneo e vedrà le due squadre affrontarsi senza esclusione di colpi.

Juventus-Inter Coppa Italia, le ultime Momenti decisamente differenti per la Juventus di Massimiliano Allegri e l'Interdi Simone Inzaghi. I padroni di casa bianconeri, dopo la penalizzazione in campionato, hanno messo la testa in basso e si sono lanciati in una rimonta importante verso le posizioni che contano.

Sponda nerazzurra, gli ultimi risultati hanno generato qualche malumore con la lotta ai primi posti che valgono la Champions che si è complicata.

Dovrebbe toccare a Vlahovic con Di Maria nell'attacco della Vecchia Signora. Da capire, invece, cosa faranno gli ospiti che potrebbero schierare Lautaro Martinez e Dzeko dopo che in Serie A si sono visti Correa e Lukaku.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter si giocherà, come detto, oggi martedì 4 aprile 2023 alle ore 21. Si gioca all'Allianz Stadìum, casa dei bianconeri.

La gara odierna è un'esclusiva Mediaset e sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Canale 5, al termine di un'edizione ridotta di 'Striscia la Notizia'. Telecronaca del match affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin in cabina di commento.

Per chi preferissime la visione in streaming potrà farlo grazie al servizio Mediaset Infinity, fruibile attraverso l'app (disponibile per device portatili) e il sito: basterà registrarsi e accedere, per poi selezionare l'evento alla sezione 'dirette'.

Di seguito le probabili formazioni della partita di oggi nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.