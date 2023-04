Lukaku: “Grazie Gravina, fatta giustizia. Combattiamo il razzismo”

Grazie alla decisione del presidente della Figc Gabriele Gravina, Romelu Lukaku prenderà parte al match di ritorno Inter-Juventus. La squalifica rivolta all'attaccante nerazzurro da parte del direttore di gara era da ricondurre all'esultanza dello stesso belga nel match d'andata, non giudicata provocatoria dal massimo organo e dunque annullata. Queste le parole di Big Rom riportate dai siti ufficiali del club.

"Sono davvero felice per la decisione del presidente della FIGC, il quale a mio parere ha dimostrato una gran sensibilità" ha dichiarato Lukaku. "Credo che grazie al suo intervento sia stata fatta giustizia e sia stato lanciato un importante segnale non solo in italia, ma a tutto il modo dello sport. È stata dimostrazione di volontà nel combattere il razzismo”