Pescara, Zeman: “Non c’entriamo nulla con la Coppa Italia, ma ci proviamo”

Non trova la necessità della partita Zeman, ma è pronto ad utilizzarla come banco di prova. "Possibilità per confrontarsi contro un club di B"

Redazione ITASportPress

"E’ il primo match di una coppa che a noi non riguarda particolarmente. Ma beh, ci proviamo". Così ha esordito Zdenek Zeman, tecnico del Pescarache oggi sarà impegnato contro la Reggiana per la sfida di Coppa Italia. L'allenatore intende affrontare l'appuntamento come un banco di prova, pur andando comunque alla ricerca della vittoria e continuando il cammino nella competizione: "Ci sono tanti ballottaggi, ma posso dire che ci saranno anche tanti cambi. Sicuramente ci saranno Squizzato e Tunjov, ma anche Plizarri e Mora che ha influenza sul gruppo squadra".