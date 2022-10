Sampdoria-Ascoli Coppa Italia, le probabili formazioni e dove vederla

1 di 2

LE ALTRE SFIDE DI OGGI

Sampdoria (getty images)

Sampdoria-Ascoli si giocherà questa sera, giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 18 per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Dopo il pareggio al debutto in panchina in campionato e la sconfitta contro la Roma, mister Dejan Stankovic cerca la prima vittoria da allenatore dei blucerchiati in un match che potrebbe dare l'entusiasmo giusto per riprendere a fare punti preziosi in Serie A.

Probabili formazioni e dove vederla

La sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Ascoli andrà in scena, come anticipato, oggi giovedì 20 ottobre, alle ore 18 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

A trasmettere l'incontro in esclusiva sarà Mediaset che darà modo di vedere in tv in chiaro su Italia 1 la gara. Per vederla basterà quindi accendere la televisione e sintonizzarsi sul canale numero 6 del digitale terrestre.

Chi non potesse vedere la sfida tra Sampdoria-Ascoli in tv potrà farlo in streaming grazie a Mediaset Infinity, raggiungibile da pc e da smartphone e tablet tramite l'app dedicata: basta registrarsi e cliccare sulla sezione 'dirette' per avviare la visione della partita. L'alternativa è rappresentata dal sito di Sportmediaset.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Conti, Ferrari, Amione, Murru; Leris, Yepes, Vieira, Sabiri; Pussetto, Quagliarella. All. Stankovic

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Tavcar, Botteghin, Quaranta; Falzerano, Collocolo, Giovane, Caligara, Giordano; Bidaoui, Gondo. All. Bucchi