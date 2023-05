Inter, Skriniar celebra coppa: “Siamo a 5 su 6 e ne manca ancora una…”

Le parole del difensore via social, il quale non si vuole accontentare della Coppa Italia...

Milan Skriniar ha festeggiato la vittoria della Coppa Italia tramite profili social. Il difensore ha condiviso la gioia per l’ennesimo titolo conquistato con la maglia dell’Inter, anche se non da titolare, visto l’infortunio alla schiena che lo ha colpito a metà stagione: "Sono 5 titoli in 6 anni - ha esordito lo sloveno -. Inter, ne manca ancora uno. Avanti squadra fino alla fine". Chiaro riferimento alla finale di Champions League che vedrà gli uomini di Simone Inzaghi affrontare il Manchester City il prossimo 10 giugno. Appuntamento che potrebbe finalmente vedere il ritorno del difensore in campo o, al massimo, in panchina.