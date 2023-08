Ternana, Lucarelli: “Vogliamo fare bella figura in Coppa Italia, ci saranno…”

"Ci saranno delle staffette, perché metteremo in campo quelli che hanno più minutaggio e quelli a cui invece dobbiamo aumentare i minuti sulle gambe. Il nostro obiettivo per la Coppa Italia è quello di giocarcela a testa alta e fare una bella figura". Queste le parole di Cristiano Lucarelli riguardo lo sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, che la sua Ternana affronterà oggi. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa e ammesso che la condizione fisica della sua squadra non è il massimo al momento: "Ancora non siamo totalmente in condizione. Così è più facile infortunarsi, bisogna stare attenti".