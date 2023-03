Friburgo-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Squadre in campo oggi alle 18:45 per il ritorno di Europa League.

Redazione ITASportPress

Friburgo-Juventus si gioca oggi, giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18:45 per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. La squadra tedesca avrà il compito di ribaltare il k.o. per 1-0 subito all'andata a Torino.

Friburgo-Juventus, le ultime I tedeschi del Friburgo sono chiamati a ribaltare il risultato dell'andata. Per farlo Doan, Grifo e Sallai dovrebbero giocare alle spalle di Gregoritsch, di punta.

Per quanto riguarda la Juventus, Allegri deve ancora scegliere la formazione ma potrebbe affidarsi ai giovanissimi. Ci sarà Vlahovic in avanti con Miretti che potrebbe giocare alle sue spalle dato che Chiesa e Di Maria non sono al meglio.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — Friburgo-Juventus si giocherà, come detto, oggi giovedì 16 marzo 2023 all'Europa-Park Stadion di Friburgo. Calcio d'inizio alle ore 18.45.

La sfida verrà trasmessa in diretta su DAZN. Si potrà scaricare l'app su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Match visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport (253 del satellite).

La gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League sarà visibile anche in diretta e in chiaro su TV8.

In streaming la partita potrà essere seguita sempre con DAZN, Sky GO e sul sito di TV8.

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

FRIBURGO (4-2-3-1): Flekken; Kubler, Ginter, Gulde, Gunter; Eggestein, N.Hofler; Doan, Grifo, Sallai; Gregoritsch. All. Streich.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic. All. Allegri.