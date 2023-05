Juventus, Danilo: “Fuori dall’Europa League? Responsabilità dei più esperti”

Cade la Juventus contro il Siviglia e dice addio al sogno finale di Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata a Torino, in Spagna i bianconeri di Allegri hanno perso dopo i tempi supplementari. A DAZN, il difensore Danilo ha commentato l'esito del match e non solo.

"Abbiamo giocato con personalità in un ambiente difficile. Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza", ha detto Danilo. "Ad esempio (tra i dettagli) la loro esperienza nella competizione. Sono stati più bravi sotto porta. Chi ha più esperienza come me, Di Maria, Paredes e Cuadrado deve assumersi la responsabilità, mentre i ragazzi più giovani devono avere tempo per migliorare e imparare".