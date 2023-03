Juventus, i convocati per il Friburgo

Recuperati in extremis i due campioni bianconeri che, comunque, entreranno solo a partita in corso

È emergenza infortuni per la Juventus alla vigilia della sfida contro il Friburgo. Allegri recupera in extremis Angel Di Maria e Federico Chiesa, che con tutta probabilità troveranno spazio solo a partita in corso. I due campioni bianconeri hanno riscontrato qualche problema fisico nella precedente sfida d'andata contro i tedeschi, con il Fideo che ha avuto a che fare con un piccolo problema agli adduttori, mentre l'italiano con un dolore al ginocchio. I due hanno saltato la sfida di campionato contro la Sampdoria e prenderanno parte alla spedizione tedesca, pronti a subentrare in caso di necessità. Minutaggio permettendo, ovviamente.