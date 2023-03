Juventus, Szczesny non ha dubbi: “Contro il Friburgo servirà ordine”

L'estremo difensore bianconero non ha dubbi sugli avversari, così avverte i compagni

La Juventus si reca in Germania per affrontare il Friburgo. Ad una sfida d'andata conclusasi sull'1-0 per i bianconeri, seguirà un ritorno certamente colmo di sorprese per ambo i lati. A presentare l'appuntamento - che andrà in scena alle ore 18:45 di domani - ci ha pensato Wojciech Szczęsny, il quale è consapevole della difficoltà della sfida ed avverte i compagni: "Per portare a casa un buon risultato servirà ripetere quello della gara d'andata. Siamo stati ordinati, limitando il Friburgo, che non ha tirato quasi mai in porta. Servirà ordine: loro sono ordinati dietro, è dura segnare".

SUL FRIBURGO - "Mi aspetto una squadra diversa - ha affermato Wojciech Szczęsny in conferenza stampa - per passare devono segnare. Nella gara d'andata sono stati tanto compatti, cercando di non subire gol e creando però poco. Una delle loro qualità sono le seconde palle dal gioco diretto, dovremo essere ordinati e compatti in queste situazioni per limitarli". È lecito quindi aspettarsi una gara sulla stessa falsariga del match d'andata, con la Juventus che non avrà certamente fretta di andare a rete.

SULL'EUROPA LEAGUE - La seconda competizione europea, si, ma pur sempre carica di suggestioni e motivazioni. "E' diverso ma anche stimolante, io e la Juventus non l'abbiamo mai giocata e non c'è un calo in una gara del genere. Non ci sono problemi" ha concluso l'estremo difensore bianconero , il quale è convinto che la Juventus darà il massimo per la sfida contro il Friburgo.