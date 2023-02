Manchester United-Barcellona, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 21 per la sfida di ritorno di Europa League.

La sfida Manchester United-Barcellona si disputerà questa sera, giovedì 23 febbraio 2023 nel palcoscenico di Old Trafford, a Manchester. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 21.00.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.