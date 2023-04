Manchester United-Siviglia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Sfida importante tra Manchester United e Siviglia che scenderanno in campo alle 21 per la gara di Europa League.

Manchester United-Siviglia scenderanno in campo oggi, giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21 per la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League.

Momenti ben differenti per le due squadre in questa stagione. I padroni di casa inglesi guidati da mister Ten Hag stanno disputando una bella annata nonostante l'inizio problematico. Gli spagnoli, invece, si trovano ai margini della Liga, più vicini alle zone basse che a quelle di maggiore lustro.

Il match tra Manchester United e Siviglia è in programma giovedì 13 aprile 2023 allo stadio Old Trafford di Manchester: calcio d'inizio previsto alle ore 21:00 .

La partita di Europa League tra Manchester United e Siviglia sarà visibile in tv sia su Sky Sport Calcio , canale 202 di Sky , che sul canale numero 254 del satellite.

La gara sarà visibile anche sull'app ufficiale di DAZN, scaricabile su smart tv o tramite uno dei tanti dispositivi disponibili in caso di tv di vecchia generazione. In streaming sempre con DAZN e Sky Go.