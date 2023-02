Nantes-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per il ritorno degli spareggi di Europa League.

Nantes-Juventus si gioca oggi, giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 18:45 per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo il pari dell'andata in Italia è ancora tutto aperto tra le due squadre.

Nantes-Juventus, le ultime Il Nantes proverà a superare l'ostacolo Juventus e per farlo si affiderà Blas e Mohamed in attacco nel 3-5-2. Tra i pali mister Kombouaré si affiderà al solito Lafont, vecchia conoscenza della Serie A. La Vecchia Signora di Allegri conosce i pericoli della partita e dovrà provare a fare sua la gara. Di Maria e Vlahovic dall'inizio in campo per pungere i francesi.

Probabili formazioni e dove vederla — Nantes-Juventus si giocherà giovedì 23 febbraio 2023 allo 'Stadio della Beaujoire' di Nantes. Calcio d'inizio alle ore 18.45.

La gara degli spareggi di Europa League verrà trasmessa in diretta per gli abbonati su DAZN: bisognerà scaricare l'app su smart tv compatibile, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

La gara di Nantes sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite).

Agli abbonati DAZN basterà scaricare l'app su smartphone e tablet, o accedere al sito ufficiale tramite pc o notebook, per vedere Nantes-Juventus in diretta streaming.

I clienti Sky potranno invece appoggiarsi al servizio Sky Go scaricando l'app su smartphone e tablet o accedendovi tramite pc o notebook. Esiste anche l'alternativa NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

NANTES (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed. All. Kombouaré.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.