Ravanelli: “Siviglia-Juventus? Spero bianconeri facciano gara degna della maglia che indossano”

Dopo il pareggio in extremis ottenuto contro il Siviglia nella semifinale d'andata di Europa League, la Juventussarà chiamata giovedì sera al match di ritorno in Spagna dove servirà un successo per approdare all'atto finale della Coppa. Parlando a Pressing, l'ex bianconero Fabrizio Ravanelli ha detto la sua sulla sfida e su cosa servirà alla squadra di Allegri per andare avanti.