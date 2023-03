Real Sociedad-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 21 per il match di Europa League.

Real Sociedad-Roma si giocano l'accesso ai quarti di finale di Europa League nel match odierno con fischio d'inizio alle ore 21. Si parte dall'andata conclusa 2-0 in favore della formazione di Mourinho.

Il caldo pubblico spagnolo proverà a spingere la Real Sociedad all'impresa di ribaltare il risultato dell'andata. I padroni di casa si affideranno con ogni probabilità a Kubo e Oyarzabal alle spalle di Sorloth. Ci sarà anche David Silva che agirà più arretrato in mezzo al campo.

La Roma di Mourinho affronterà la gara con la consapevolezza del vantaggio ma senza abbassare la guardia. Lo Special One si affiderà ancora a Abraham con Dybala e Pellegrini che dovrebbe giocare dopo i punti alla testa.

La sfida tra Real Sociedad e Roma si giocherà, come detto, oggi giovedì 16 marzo alle ore 21 all'Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian.

La gara verrà trasmessa da DAZN . Collegando la propria smart tv a internet e accedendo all'app della piattaforma si potrà assistere al match in tv.

In alternativa si possono usare console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSIVION BOX.