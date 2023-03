Roma, Mourinho: “Contro la Real Sociedad partita più importante della stagione”

Continua il percorso delle italiane in Europa League e vede la Roma indirizzarsi verso un posto ai quarti di finale. I giallorossi affronteranno la Real Sociedad per il match di ritorno, partendo con un fondamentale vantaggio di 2-0. All'andata la buona sorte ha assistito gli uomini di José Mourinho che, nonostante il deludente scivolone in campionato contro il Sassuolo, partono da favoriti per il passaggio del turno: "La prossima partita è la più importante. Venerdì poi lo diventerà quella di domenica. Giocherà la squadra che nella mia analisi darà più garanzie di poter portare la Roma ai quarti di finale" ha detto il portoghese.

UNA SQUADRA DI COPPA - Un percorso colmo di alti e bassi quello della Roma in campionato, la quale viene quasi definita una "squadra di coppa". In conferenza stampa di vigilia, però, José Mourinho smentisce e punta l'indice sul folto calendario delle big italiane: "No, lavoriamo al massimo ma qualche volta non riusciamo a raggiungere il risultato. Facciamo un po’ di fatica nel giocare tante partite in pochi giorni e in due competizioni. È una cosa normale. Ci sono squadre che hanno 24-25-26 giocatori tutti uguali a livello di potenziale e per loro non è un problema".