Roma-Bayer Leverkusen, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per la semifinale d'andata di Europa League. Roma e Bayer Leverkusen si daranno battaglia all'Olimpico oggi.

Redazione ITASportPress

Roma-Bayer Leverkusen scenderanno in campo oggi, giovedì 11 maggio 2023 alle 21 per la semifinale d'andata di Europa League. La formazione giallorossa di Mourinho sfida i tedeschi di Xabi Alonso

Roma-Bayer Leverkusen, le ultime La Romadi Mourinho si affiderà al pubblico di casa per essere spinta ad un risultato importante nonostante le diverse problematiche di formazione. Lo Special One dovrà affidarsi a Abraham e Belotti in attacco con Dybala non al meglio che dovrebbe iniziare dalla panchina. In mezzo al campo spazio a Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola. In difesa Mancini e Ibanez con Cristante adattato in mezzo. In porta Rui Patricio.

Nei tedeschi del Bayer sarà 3-4-3 con Hradecky tra i pali e Kossounou, Tah e Tapsoba in difesa. In mezzo al campo Frimpong, Palacios, Andrich e Bakker. Tridente offensivo affidato a Diaby, Adli e Wirtz.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida tra Roma e Bayer Leverkusen andrà in scena, come detto, oggi giovedì 11 maggio alle ore 21 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Il match valido per la semifinale d'andata di Europa League potrà essere seguito dagli appassionati e tifosi anche in diretta tv e streaming. Per farlo ci saranno diverse possibilità con emittenti differenti.

La gara verrà trasmessa su DAZN. Basterà connettersi all'app della piattaforma da smart tv di ultima generazione, oppure usare una console di gioco come Playstation o Xbox o un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Firestick Tv e TIMVISION Box.

Anche Sky trasmetterà il match sui canali Sky Sport Football (numero 203) e Sky Sport (253). Non solo. Gli appassionati potranno seguire anche in chiaro il match su TV8. In streaming sempre con DAZN, Sky Go e il sito di TV8.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti, Abraham. All. Mourinho.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Andrich, Bakker; Diaby, Adli, Wirtz. All. Xabi Alonso.