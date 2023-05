Siviglia, Lamela sfida la ‘sua’ Roma: “Tanti amici ma voglio vincere l’Europa League”

L'ex giallorosso in finale col Siviglia pronto a sfidare la squadra di Mourinho.

Un suo gol ha permesso al Siviglia di battere ed eliminare la Juventus dall'Europa League e, soprattutto, conquistare la finale contro la Roma , la "sua" Roma. Parliamo di Erik Lamela , grande ex giallorosso, che al Corriere dello Sport ha parlato proprio della sfida contro la squadra della Capitale.

Ma tra l'amore per la Roma e quello per il Siviglia, ecco il chiaro messaggio: "Roma città unica. Ve lo dicevo. Ho tanti amici tra i tifosi romanisti. Saluto Maurizio, è come se fosse diventato mio parente. Li vorrei avvertire. Tutti avremo lo stesso obiettivo, ma questa è la coppa del Siviglia...".