Siviglia-Roma, Lamela non si fida di Mourinho: “Conoscendolo ha mentito su Dybala”

L’argentino conosce bene anche José Mourinho e proprio sullo Special One e sulle parole incerte sulle condizioni di Dybala, ha detto: "Ho un buon rapporto con lui. Abbiamo lavorato insieme in Inghilterra e siamo stati molto bene. Lui è una persona speciale, divertente, ti trasmette molto ed è sempre riuscito a trascinare le sue squadre. Una persona fantastica, che sa guidare il gruppo- Dybala? Lo conosco bene. Ho parlato con lui prima della gara, ma non gli ho chiesto delle sue condizioni fisiche. Spero possa giocare, è bravo e se lo merita. Conoscendo Mourinho, non so se sia del tutto vero che stava male, potrebbe aver mentito. A prescindere da chi giocherà per la Roma, noi siamo il Siviglia e dobbiamo pensare solo a noi stessi".