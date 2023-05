Siviglia, Suso sfida la Juventus: “Loro forti ma abbiamo fiducia”

Le parole in conferenza stampa di Suso alla viglia della gara del suo Siviglia contro la Juventus per la semifinale di ritorno di Europa League.

Vigilia di Europa League per il Siviglia che domani affronterà la Juventus nella semifinale di ritorno. Dopo l'1-1 dell'andata a Torino, la formazione spagnola proverà ad avere la meglio sui bianconeri davanti al proprio pubblico. Suso, che probabilmente giocherà qualche minuto della gara per gli andalusi, ha parlato in conferenza stampa del match.