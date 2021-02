Stella Rossa-Milan diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Stella Rossa-Milan si gioca oggi, giovedì 18 febbraio 2021 alle ore 18.55 per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Match importante per i padroni di casa guidati da Dejan Stankovic ma anche per gli ospiti di Stefano Pioli chiamati a riprendersi dopo il k.o. in campionato contro lo Spezia.

Stella Rossa-Milan, le probabili formazioni

Formazioni praticamente decise per la gara odierna. Queste le possibili scelte per Stella Rossa-Milan:

STELLA ROSSA (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Stella Rossa-Milan si disputerà, come detto, questa sera giovedì 18 febbraio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Rajko Mitic di Belgrado, noto anche come Maracaña. Il fischio d’inizio della partita, valida per i sedicesimi d’andata di Europa League, è in programma alle ore 18.55.

La partita tra Stella Rossa-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Fabio Caressa, con il commento tecnico di Fernando Orsi.

Per tutti i tifosi e appassionati che volessero seguire l’evento non in tv ma in streaming, questo sarà possibile attraverso Sky Go, che consentire di vedere la partita di Europa League tra la squadra serba e quella milanese in diretta live anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet oppure sul proprio personal computer o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare precedentemente la app per sistemi Android e iOS, nel secondo basterà anche soltanto collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Una valida alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare dell’Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.