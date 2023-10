Annullato l’evento con ospite Roberto Mancini: il motivo

Roberto Mancini non tornerà a Genova . L'ex Commissario tecnico dell' Italia era atteso per un evento organizzato dalla Sampierdarenese nella giornata di oggi - domenica 1 ottobre - ma l'allenatore di Jesolo ha comunicato l' assenza . Come si legge dalla nota ufficiale della società, "l'evento è stato annullato a causa di un impedimento di Mister Roberto Mancini".

La nota della Sampierdarenese

Ecco la nota della società genovese: "Con enorme dispiacere, in particolar modo per i nostri tesserati, la Società A.S.D. Sampierdarenese comunica che l'evento in programma domenica 1 ottobre 2023 alle 11 presso l'impianto sportivo M. Morgavi è stato annullato a causa di un impedimento di Mister Roberto Mancini.Speranzosi che possa verificarsi nuovamente questa opportunità ringraziamo in primis Mr. Mancini per la disponibilità dimostrata e tutti coloro che si sono adoperati per garantire la sicurezza e lo svolgimento della manifestazione".