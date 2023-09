Atalanta, Maehle fa un passo indietro: “Gasp? Traduzione errata”

"La sua è una gestione di tipo dittatoriale, non c'era libertà all'Atalanta".Queste le parole di Joakim Maehle che, appena qualche ora fa, aveva analizzato il metodo di Gian Piero Gasperini. Sulla vicenda però, il terzino ex Atalanta ha fatto marcia indietro. Dal ritiro della Danimarca infatti, Maehle ha dichiarato: "Sono un po' triste per come sono state tradotte le mie parole. Completamente sbagliato tutto" - spiega il calciatore oggi al Wolfsburg. "Non era di certo una critica verso Gasperini, penso sia un grande allenatore e negli anni a Bergamo mi sono divertito molto. Non erano critiche, ho solo spiegato una situazione e non mi stavo rivolgendo al Gasperini allenatore. Come tecnico è straordinariamente abile, con le sue squadre ha ottenuto sempre buoni risultati" - ha concluso Joakim Maehle.