Come anticipato nelle scorse ore da Itasportpress, sarà Michele Pazienza il nuovo allenatore dell'Avellino, club diSerie C. Ex Audace Cerignola, Pazienza prenderà il posto dell'esonerato Massimo Rastelli. Come raccontato, il contratto dell'ex Juventus sarà di una sola stagione con opzione e, nella giornata del 13 settembre, dirigerà il nuovo allenamento da allenatore dell'Avellino.