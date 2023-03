Bayern, Kahn spiega perché non è stato acquistato Haaland

È ormai risaputo che la tattica di mercato del Bayern Monaco è quella di rinforzarsi tramite il proprio campionato, dove gode del belvedere dei giocatori. Nel corso della storia sono state diverse le trattative che hanno preso il treno per Monaco di Baviera da Dortmund o altre importanti città di Germania. Ciò poteva accadere anche un anno fa, quando il Borussia Dortmund fu costretto a lasciar andare Erling Haaland per 60 milioni di euro. Una cifra elevata per l'importanza del calciatore ma non per l'ad. Oliver Kahn , il quale ha ritenuto l'investimento troppo dispendioso.

Un investimento che poteva cambiare la prospettiva del calcio europeo per come lo conosciamo oggi. Erling Haaland è stato nei piani delBayernMonaco, ma il Ceo Oliver Kahn non se l'è sentita. Queste le parole a L'Equipe: "Haaland, l'importo totale del trasferimento, tenendo conto dello stipendio e dei bonus, sarebbe enorme. A volte arriva un momento in cui inizia a sembrare che non riesci a stare al passo con i tempi. Non faremo nulla che possa mettere a repentaglio la stabilità economica del club. Il Bayern non ha debiti. Questa è la nostra filosofia, e a lungo termine può anche essere un vantaggio competitivo. A breve termine, il club potrebbe indebitarsi o rivolgersi agli investitori. Se confrontiamo i risultati sportivi con le risorse finanziarie spese per i grandi club europei, diventerà chiaro che il Bayern ha sempre superato tutti".