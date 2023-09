Bologna, l’attaccante vola in Arabia Saudita: i dettagli

L'Arabia Saudita chiama, l'Europa risponde. Questa volta è il turno di Musa Barrow, da tempo ai ferri corti con il Bolognae in particolare con Thiago Motta, l'allenatore dei rossoblù. Dopo tre stagioni in Emilia-Romagna e ben sette in Italia (aveva iniziato nelle giovanili dell'Atalanta, squadra con cui ha trovato l'esordio in Serie A), Barrow vola infatti in Arabia Saudita ed è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Al Taawoun. L'operazione è stata conclusa a titolo definitivo sulla base di 8 milioni come parte fissa più 2 di bonus. Al calciatore della nazionale del Gambia un contratto fino al 2026.