Bologna, Saelemaekers svela i motivi dell’addio al Milan

Nel corso della conferenza stampa da nuovo calciatore del Bologna , Alexis Saelemaekers ha svelato i motivi del suo addio al Milan, arrivato negli ultimi giorni di calciomercato. " Non c'era intenzione di andarmene prima che se ne andasse Paolo Maldini . Dopo il suo addio ci sono stati un po' di cambiamenti e io ho preso la decisione di cercare un'altra opportunità in accordo con la società".

Bologna, Saelemaekers: "Penso sia stata la scelta giusta"

Sulla nuova esperienza di Bolognain Serie A invece, Saelemaekers ha aggiunto: "Sono venuto qua perché ho sentito grande fiducia da parte del mister e della società. Dopo anni belli al Milan, in cui ho vinto anche uno scudetto, volevo più minuti a disposizione. Credo che Bologna sia la scelta giusta". Infine, su Thiago Motta, Saelemaekers ha spiegato: "Mi ha chiamato dopo un breve colloquio con il mio procuratore. Una discussione così con un allenatore non l'ho mai avuta in vita mia. Mi ha convinto subito. Ruolo? Deciderà lui, io sono a disposizione".