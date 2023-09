Dopo le attese dimissioni del presidente della Federazione calcistica spagnola Luis Rubiales, è arrivato il commento del presidente de LaLiga, Javier Tebas. "Non posso parlare perché voglio sentire l'intervista di due ore che ha rilasciato. Siamo passati da un presidente sospeso a uno che si è dimesso. Aspetterò di ascoltare tutte le sue dichiarazioni. Non darò un giudizio sulla sua gestione ma il danno in termini di reputazione arrecato al calcio spagnolo è enorme. È stata la più grande notizia nella storia del digitale, anche più dell’11 settembre" - ha dichiarato Javier Tebas.