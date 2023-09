Il Napoli frena sul rinnovo di Osimhen: il motivo

Dopo il tentativo all'Arabia Saudita rispedito al mittente, non c'è fretta nel Napoli per risolvere la situazione legata al rinnovo di contratto di Victor Osimhen

Come riportato da "Il Mattino", il rinnovo di contratto di Victor Osimhen con il Napoliè attualmente in una fase di stallo. L'attaccante nigeriano infatti, è partito per l'Africa (dove raggiungerà la propria nazionale in vista dei prossimi impegni) senza avere nessun appuntamento per quel che riguarda la discussione sul contratto.