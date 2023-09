Italia, Di Lorenzo nuovo capitano? Le parole dell’agente

Intervistato da "Il Mattino", l'agente Mario Giuffredi ha parlato di Giovanni Di Lorenzo, Nicolò Casale e di Cristiano Biraghi. In particolar modo, il procuratore si è concentrato sul futuro in nazionale del capitano del Napoli. Colonna della squadra azzurra capitanata da Luciano Spalletti fino allo scorso anno, per il terzino potrebbe presto aprirsi l'idea della fascia da capitano anche con la maglia dell'Italia. Su questa ipotesi, Giuffredi ha dichiarato: "Lo sa Spalletti, ma se fosse lui sarebbe davvero una scelta giusta. Spalletti è l'uomo che rivoluzionerà il calcio italiano, Gravina non poteva scegliere meglio" - ha spiegato l'agente del calciatore del Napoli.