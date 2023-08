Inter, il Torino pensa a Correa: Marotta ha pronto il sostituto

Archiviato il buon debutto in campionato contro il Monza in casa Inter si torna a pensare al mercato: oltre al difensore in arrivo possono esserci novità inattese in attacco

Redazione ITASportPress

L’Inter è partita con il piede giusto in campionato. Il 2-0 al Monzaha soddisfatto Simone Inzaghi non solo per la doppietta di un Lautaro Martinez già in palla e pienamente calato nei panni del nuovo capitano, ma anche per le buone risposte date da quasi tutti i nuovi acquisti, che hanno trovato spazio a gara in corso a parte Yann Sommer e Marcus Thuram, quest'ultimo in campo dall’inizio prima di lasciare il posto a Marko Arnautovic.

Da Cuadrado all’ex Carlos Augusto, che hanno dato nuova linfa alle fasce nella ripresa, fino allo stesso Arnautovic, autore dell’assist per la rete che ha chiuso. In casa nerazzurra però tiene ancora banco il mercato. Oltre al difensore che dovrà arrivare, con Benjamin Pavard in pole, novità potrebbero esserci anche in attacco.