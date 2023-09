Inter, Lautaro Martinez da record: il dato sull’inizio di stagione

Inter, Lautaro Martinez sta vivendo uno dei periodi più virtuosi della sua carriera in nerazzurro. Per lui il dato è impressionante: un gol ogni 52 minuti

L’ Inter ai piedi di Lautaro Martinez , diventato il nuovo capitano dei nerazzurri dopo i numerosi addii estivi. A Milano ormai dal 2018, Martinez sta vivendo uno dei periodi più virtuosi della sua carriera in nerazzurro. Per lui il dato è impressionante: un gol ogni 52 minuti.

Lautaro Martinez ancora in gol: è la miglior partenza di sempre

Un percorso netto quello fin qui svolto dall’Inter di Simone Inzaghi, prima in classifica (insieme al Milan) a quota 9 punti e che, al momento, sembra non avere ostacoli. Nell’ultima gara di Serie A (contro la Fiorentina), la squadra di Inzaghi è stata ancora una volta trascinata alla vittoria dal capitano Lautaro Martinez. Per l’argentino – che ha totalizzato 5 gol nelle prime tre giornate – si tratta della migliore partenza di sempre da quando è un calciatore dell’Inter. Nello specifico, Lautaro Martinez ha fin qui realizzato un gol ogni 52 minuti di gioco: un dato senza dubbio fuori dal comune. Dopo aver superato leggende del calibro di Cristiano Ronaldo e Maradona nel numero di gol complessivi in Serie A, il “Toro” argentino vuole continuare a stupire. Nel mirino adesso c’è il derby di Milano, in programma dopo la sosta per le nazionali.