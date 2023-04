Bayern, Babbel: “Nagelsmann infantile, club troppo grande per lui”

Dopo che Lothar Matthäus e Oliver Kahn avevano già avuto un'accesa discussione sulla fine del loro ex allenatore sabato scorso, anche l'ex difensore Markus Babbel ha voluto dire la sua sull'esonero di Nagelsmann. "Ha solo scosso la testa su molte cose, forse perché non le riteneva importanti. Il Bayern Monaco in questo momento è una società troppo grande e prestigiosa per un allenatore come Nagelsmann. Lo ritengo infantile".