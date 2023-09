Juventus, Rabiot sul possibile ritorno al PSG: “Non ci penso”

Al termine di Francia-Irlanda (conclusa sul 2-0 per i padroni di casa), Adrien Rabiot ha parlato del proprio futuro. In particolare, al centrocampista della Juventus è stato chiesto dell'ipotesi di un futuro nuovamente al PSG. Sull'argomento, Rabiot ha risposto: "Un mio ritorno al Paris Saint-Germain? E' sempre bellissimo giocare qui al Parco dei Principi perché sono cresciuto in questo stadio, ma al momento non ci penso affatto. Sono concentrato sulla Juve e sulla nazionale francese. Sono felice" - ha spiegato il centrocampista della Juventus, riferimento assoluto nei meccanismi di gioco di Massimiliano Allegri.