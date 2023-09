Manchester City, Rodri: “Arabia? Un problema da prendere sul serio”

Rodri ha lanciato un forte appello al calcio europeo. Secondo il centrocampista, servirebbe maggiore tutela dall'assalto dell'Arabia Saudita, definito come "una fuga di talenti"

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Spagna, Rodri ha lanciato un forte appello al calcio europeo. Protagonista al Manchester City (suo il gol vittoria contro l' Inter che ha deciso la Champions League ), il centrocampista ex Atletico Madrid ha parlato del momento storico vissuto dall' Arabia Saudita .

Manchester City, Rodri: "Quella in corso è una fuga di talenti"

"Noi europei non siamo particolarmente affascinati da quello che sta accadendo" - ha spiegato Rodri. Poi, parlando ancora di Arabia Saudita, il centrocampista del Manchester City di Pep Guardiola spiega: "In una maniera o nell’altra, andrebbe presa seriamente in considerazione questa fuga di talenti alla quale stiamo assistendo.