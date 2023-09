Manchester United, Onana da record in Premier League: il dato

Nonostante l'avvio di stagione abbastanza complesso per André Onana al Manchester United, il portiere del Camerunha recentemente raggiunto un record originale in Premier League. Nella sfida persa contro l'Arsenal infatti (3-1 il finale all'Emirates Stadium lo scorso 3 settembre), l'ex Inter ha completato 42 passaggi per i compagni. Un numero mai raggiunto da nessun portiere nella storia del massimo campionato inglese. Dunque, nonostante i 7 gol subiti in appena 4 partite, André Onana sta iniziando a incidere anche con la maglia dei "Red Devils".