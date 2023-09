Messi e l’impatto sulla MLS: “Biglietti più costosi dell’abbonamento”

Nelson Rodriguez spiega l'impatto di Lionel Messi sulla MLS. Come spiegato dal vicepresidente esecutivo della lega americana, "a Los Angeles i biglietti per vederlo costavano più dell'abbonamento stagionale"

Intervistato da Olé, il vicepresidente esecutivo della MLS Nelson Rodriguez ha parlato dello straordinario impatto avuto da Lionel Messi in America. "I numeri sono incredibili. A Los Angeles il biglietto per vederlo giocare costava di più rispetto all'abbonamento stagionale. Rispetto all'arrivo di Beckham è diverso" - ha spiegato Rodriguez. "Ho detto ai miei colleghi che non avrebbero immaginato l'enorme impatto che Messi avrebbe avuto. Il talento che ha è impressionante, è unico. Sono orgoglioso che abbia scelto Inter Miami e MLS per proseguire la sua carriera".