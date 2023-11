Milan, Pioli non è soddisfatto: “Facciamo troppi errori che paghiamo caro…”

In doppio vantaggio grazie ai gol di Giroud e Reijnders, il Milan è stato ripreso dal Lecce con Sansone e Banda. Dopo la buona prova contro il PSG, un passo indietro notevole della squadra di Stefano Pioli. L'allenatore rossonero ha così commentato ai microfoni di Dazn: "Non sono assolutamente soddisfatto. Nel secondo tempo abbiamo giocato con una frenesia che non ci contraddistingue. Dovevamo controllare meglio la partita e gestire meglio la palla - ha dichiarato il tecnico rossonero -. Abbiamo avuto due occasioni per andare sul 3-0. Abbiamo gestito troppo poco la palla, abbiamo concesso spazio agli avversari e loro ci hanno punito. Abbiamo preso un gol uguale identico su calcio d’angolo come martedì col Psg. Sono errori che stiamo pagando a caro prezzo".