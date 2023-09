Napoli, Lobotka: “Troppi soldi nel calcio, mi valuterei 5 milioni”

Napoli, Lobotka: "Non capisco queste cifre nel calcio"

Intervistato da Forbes, Stanislav Lobotka ha ammesso: "Sinceramente mi valuterei 5 milioni. I giocatori ora vengono valutati anche 120, somme assurde per un calciatore. Si tiene conto di tutto e va bene, ma non capisco queste cifre così elevate. Non mi piace commentare queste cose". Su Napoli, Lobotka spiega: "Mi piace molto, la gente è fantastica e avevo il desiderio di restare qui. Ci siamo seduti a tavolino con il Presidente e abbiamo trovato un accordo. Ho lo stipendio più altro della mia carriera con dei bonus aggiuntivi. Non sempre mi pagano mensilmente, anche ogni 3 mesi ma questa è l'Italia (ride)" - ha concluso il centrocampista.