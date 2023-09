Palermo, Segre: “Vogliamo riportare il club dove merita”

Intervistato dal TGS, Jacopo Segre ha parlato dell'avvio di stagione del Palermo, impegnato nel campionato di Serie B: "Non possiamo non essere contenti del nostro inizio". Sui valori della competizione cadetta, l'ex Torino spiega: "Tante squadra hanno fatto un grande mercato, poi è troppo presto per guardare la classifica. Noi dobbiamo lavorare serenamente, perché ogni partita è diversa dalle altre. Bisogna avere sempre la mentalità di portare a casa i tre punti, ogni partita è una battaglia e c'è bisogno dei guerrieri".