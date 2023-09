Salernitana, caso Boulaye Dia. Iervolino: “Multa giusta, ma tutto rientrerà”

La Salernitana è alle prese con il caso Boulaye Dia, non convocato per la sfida contro il Leccedopo alcune divergenze avute con il club campano. Come spiegato dal direttore sportivo De Sanctis, il motivo dell'esclusione al "Via del Mare" è stato chiaro: non sono piaciuti gli atteggiamenti del calciatore dopo il rifiuto della società all'offerta del Wolverhampton. Sul caso, ai microfoni di Radio Bussola, è intervenuto direttamente il presidente della Salernitana, Iervolino: "Tutto rientrerà" - ha dichiarato.