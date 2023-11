Serie B: vincono Sampdoria e Pisa, pareggia il Bari

Nel sabato pomeriggio, si sono giocate cinque partite della tredicesima giornata di Serie B . Spicca la vittoria della Sampdoria di Andrea Pirlo . La squadra blucerchiata, grazie ai gol di Sebastiano Esposito e Kasami, batte il Modena al Braglia. Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria: per la prima volta dall'inizio della stagione, la squadra ligure esce dalla zona playout.

Ascoli-Como 0-1

Terza sconfitta consecutiva per l'Ascoli. Al Cino e Lillo Del Duca, il Como passa subito in vantaggio: dopo appena quattro minuti ci pensa Cutrone a portare in vantaggio la squadra di Longo. Il risultato rimane invariato fino al triplice fischio. Il Como, così, sale al quinti posto. Ascoli sedicesimo in piena zona playout.