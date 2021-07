Spal, piace Modolo. Per l’arrivo di Zuculini dipende da Clotet

Il mercato della Spal si accende

Il calciomercato della Spal comincia a prendere forma e sicuramente sarà più corposo appena il club passerà nelle mani di Joe Tacopina che ha promesso 10 milioni per rinforzare la squadra. Il contratto preliminare non è stato ancora firmato ma l'accordo c'è tra l'avvocato italoamericano e la famiglia Colombarini. La firma arriverà nei prossimi giorni tanto che il patron Walter Mattioli si è già smarcato dichiarando di lasciare il club perchè Tacopina non lo ha inserito nel suo progetto. Intanto alla Spal è stato accostato Franco Zuculini, centrocampista ex Bologna che Tacopina voleva portare a Catania. L'arrivo dell'argentino dipende da mister Pep Clotet visto che ci sono in organico tanti altri centrocampisti. Altro giocatore che piace alla Spal è il capitano del Venezia Marco Modolo, calciatore che Tacopina ha avuto durante la sua avventura in laguna. "La maggior parte di questi giocatori promossi in A col Venezia hanno iniziato con me. Il difensore e capitano Marco Modolo, è come un figlio. Sei anni fa era quasi un ragazzino" ha detto Tacopina a Itasportpress.