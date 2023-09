Terremoto in Marocco: utilizzato l’Hotel di CR7 per l’emergenza

Marocco, l'Hotel di Cristiano Ronaldo aperto per gli sfollati

Tra le soluzioni d'emergenza offerte da tutti i volontari, messo a disposizione anche uno dei lussuosi Hotel di Cristiano Ronaldo. Come raccontato da testimoni al canale "RTVE", "è stato possibile avere alloggio in una delle stanze dell'Hotel di proprietà di Ronaldo. Alloggio che si trova alla periferia del Paese" - viene spiegato. Come riferito dal quotidiano spagnolo "MARCA", il Pestana CR7 Marrakech è un hotel a quattro stelle situato alla periferia della città. L'Hotel, attivo in queste ore per l'emergenza, dispone di piscina all'aperto, centro fitness, giardino e terrazza.