Udinese, è fatta per il ritorno di Pereyra: lunedì le visite mediche

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Udinese ha ormai concluso l'operazione per il ritorno (il terzo in carriera) di Roberto Pereyra, trequartista ed esterno di centrocampo con un passato alla Juventus. In queste ore, il centrocampista argentino starebbe definendo gli ultimi dettagli contrattuali prima di vestire nuovamente la maglia dell'Udinese, club che aveva lasciato lo scorso giugno dopo la naturale scadenza del contratto. Per lui, che nella giornata di lunedì 11 settembre sosterrà le visite mediche, pronto un contratto sulla base annuale.