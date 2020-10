Grandi donne dietro grandi uomini? Le compagne dei campioni della Serie A

Wags e calciatori: un binomio inscindibile, soprattutto durante le caldi estati, anche se ormai durante tutto l’anno le prodezze delle “mogli di…” tendono a essere più celebri di quelle degli stessi mariti. Negli anni passati la nostra serie A scontava un certo ritardo rispetto agli altri grandi campionati internazionali, soprattutto europei. Infatti, il terreno di caccia preferito delle wags erano soprattutto la Premier League inglese e la Liga spagnola.

Ora però le cose sembrano proprio essere cambiate e anche in Italia lo spazio social di mogli e fidanzate dei calciatori ha raggiunto una dimensione davvero notevole. Merito anche dell’arrivo nel nostro campionato di star internazionali del pallone che oltre a incrementare lo spettacolo in campo hanno portato una ventata di novità anche sul fronte delle wags. Un nome su tutti: quello della coppia Cr7 – GR!

La modella e ballerina spagnola moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, fa infatti ormai coppia fissa dal 2017 con il campione portoghese e sicuramente ha contribuito ai suoi successi più recenti. Infatti, da quando stanno insieme Ronaldo ha vinto il pallone d’oro nel 2018 e nel 2019 e nelle ultime due stagioni ha dominato il campionato italiano con la Juventus. Unica pecca la mancata conquista della Champions League, competizione regina in tutte le piattaforme di scommesse calcio online, nonostante il suo contributo sia sempre stato all’altezza del campione che è.

foto fonte Needpix

Un’altra coppia che vede un calciatore e una modella di grande fama è senza dubbio quella formata dal calciatore Kevin Prince Boateng, nell’ultima stagione in forza alla Fiorentina, è Melissa Satta. I due, reduci da una vacanza sfrenata in Sardegna, hanno attraversato negli ultimi mesi un periodo di crisi anche se ora paiono essere tornati più forti e legati di prima. La Satta, nata a Boston ma di origini sarde, non è nuova nel mondo dello sport. È infatti stata scelta proprio pochi giorni fa per presentare la terza maglia del Milan nella prossima stagione sportiva. Una mossa che ha fatto pensare da più parti anche a un possibile ritorno di Boateng (oggi ancora di proprietà del club turco del Besiktas) a San Siro, sotto la guida del riconfermato mister Pioli. Nel caso andrebbe a formare una coppia sportiva con l’altro nome importante della galassia rossonera, quello dell’attaccante svedese Ibrahimovic.

Lo stesso Zlatan fa coppia fissa ormai da quasi vent’anni con Helena Seger, che ha 11 anni più del campione del Milan, dove intende restare ancora nonostante le ultime lungaggini sul rinnovo del contratto. Due figli all’attivo e una relazione nata nel 2001 e mai in crisi, la Seger ha all’attivo una carriera da modella, interrotta dopo l’inizio del legame con l’attaccante. Estremamente riservata e ben poco social, la sua voce conta davvero molto per Ibra, tanto che la Seger è considerata la vera mente dietro la lungimirante strategia sportiva ed economica della famiglia. I due, secondo i media scandinavi, avrebbero anche un patto dopo il ritiro di Zlatan dai campi da gioco: a quel punto sarà lei a potersi dedicare al lavoro e alla carriera, mentre l’attuale bomber dei rossoneri sarà impegnato con la famiglia e la gestione della loro casa, già pronta a Stoccolma in Svezia.

Passando dalla sponda rossonera a quella nerazzurra di Milano, il fenomeno wags sembrava aver perso slancio dopo l’uscita di scena di Icardi e dell’esplosiva Wanda Nara, modella e volto noto della tv italiana soprattutto per le sue presenze a Mediaset. L’attaccante sempre argentino che ha preso il posto in campo di Icardi nell’Inter di Conte, ossia Lautaro Martinez, non ha comunque fatto rimpiangere i fans interisti, sia per le prestazioni in campo che fuori. Il “Toro” argentino fa coppia fissa con la biondissima connazionale Agustina Gandolfo, modella di 24 anni nata a Mendoza, che ha saputo scalare in maniera molto rapida le classifiche dei social italiane a colpi di selfie e video, rivaleggiando con il fidanzato per numero di like e follower. Ad alimentare la sua fama anche i rumors di un possibile matrimonio tra i due che durante l’estate sono rimbalzati in modo sempre più insistente tra il Sudamerica e l’Europa, dove il bomber interista è attualmente impegnato.

foto fonte Pxhere

Altra squadra, altro attaccante e altra modella. A Roma il bomber Edin Dzeko è infatti sposato con la bellissima Amra Silajdžić-Dzeko, modella e attrice nata in Bosnia come l’attaccante, da cui aspetta un figlio. La coppia vive a Roma, città di cui Amra si è subito innamorata, tanto da aver iscritto la prima figlia alla locale Scuola internazionale, e in cui ha fatto spostare tutta la sua famiglia. Nonostante gli impegni di lavoro la portino spesso in viaggio, l’idea di restare a Roma anche in futuro ha avuto sicuramente un peso importante anche sulle scelte sportive dell’attaccante. Infatti Dzeko per ora è sempre rimasto fedele alla maglia giallorossa nonostante le molte sirene di mercato, che lo hanno più volte accostato ad altri club, soprattutto quelle del Nord come Inter, Juventus e Milan.

L’elenco delle wags nostrane potrebbe continuare ancora a lungo ma su tutte loro, e sui loro mariti e fidanzati, pende ormai il calcio mercato, che nelle prossime settimane potrebbe costringere molte coppie a fare le valigie.

Piccoli inconvenienti di una vita trascorsa sotto i riflettori, che potrebbe quindi fare cambiare nel giro di poco il quadro delle wags italiane. In attesa poi dell’estate 2021, quando durante il Campionato Europeo si potrà ammirare, anche sugli spalti italiani, il meglio delle wags di tutto il Continente!