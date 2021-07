Ufficiale – Catanzaro, Welbeck giallorosso fino al 2023

Confermate le indiscrezioni di Itasportpress

Come anticipato ieri da Itasportpress.it, il Catanzaro ha ufficializzato oggi Nana Welbeck ex Catania che ha firmato un biennale. Questo il comunicato stampa: L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Nana Welbekc Maseko Addo. Il centrocampista classe 1994 è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, compagine con la quale ha esordito sia in Serie A, sia in cadetteria e approda in giallorosso dopo aver disputato le ultime due stagioni con la maglia del Calcio Catania, con la quale ha collezionato 47 presenze e 2 reti. Welbeck, centrocampista molto versatile, conta esperienze anche in Serie A slovena con la maglia del NK Krka (61 presenze e 5 reti), in Serie A danese dove ha militato nell’Odense (12 presenze) e infine, in Serie A bosniaca con la maglia del Mladost (20 presenze e 1 rete). Il centrocampista italo-ghanese si lega al club giallorosso con un contratto biennale.