Milan, Pioli: “I dirigenti mi hanno ascoltato. Pochi italiani? Discorso fuori moda”

Alla vigilia della gara del Dall’Ara Stefano Pioli non ha nascosto le ambizioni stagionali, ma neppure di avere avuto un ruolo importante, “all’inglese”, nell’allestimento della nuova rosa: “Sono soddisfatto per quanto è stato fatto - le parole del tecnico emiliano in conferenza stampa - Il club e i dirigenti hanno ascoltato i miei consigli per le caratteristiche dei giocatori e i ruoli indicati. L’obiettivo non era quello di fare una rivoluzione, bensì di avere più soluzioni e di essere ancora più competitivi”.

Il mercato potrebbe regalare altri innesti negli ultimi giorni, in difesa e in attacco: “Mancano ancora 10 giorni e siamo pronti a valutare qualsiasi situazione, anche in uscita. Ora però dobbiamo pensare solo al Bologna. Come ogni debutto ci sarà emozione, ma anche curiosità. Il precampionato mi è piaciuto, ma ora si fa sul serio”.

Pioli ha poi tagliato corto sul fatto che il numero di giocatori italiani in rosa si è sensibilmente abbassato: “Abbiamo cambiato circa 20 giocatori tra entrate e uscite. Ho chiesto a chi è rimasto di fare il massimo per far adattare i nuovi e ai nuovi di fare il massimo per adattarsi. Pochi italiani? Siamo nel 2023, trovo bizzarro parlare di queste cose. L’importante è avere giocatori forti”.