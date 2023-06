La finale 3°- 4° posto di Nations League tra Olanda e Italia potrebbe essere l’ultima: parla Ceferin

A confermare la possibilità è stato, ai microfoni di NOS , il presidente della UEFA Aleksander Ceferin che ha espresso i suoi dubbi su una partita che vale, di fatto, poco o nulla per entrambe le squadre che la giocano, in questo caso, gli olandesi e gli Azzurri.

Rispondendo a domanda precisa sulla finale terzo e quarto posto, Ceferin ha detto: "Per essere onesto ho i miei dubbi su queste partite, però ormai è già deciso. Tuttavia, non sappiamo che succederà, però stavamo pensando che in futuro possa non giocarsi".